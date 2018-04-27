Mercedes готовит две новые версии «Гелендвагена» 

По словам руководителя проекта G-Class Гуннара Гутенке, которые приводит издание Auto Express, производитель намерен «развивать традицию, заложенную внедорожником Maybach в исполнении Landaulet» с открытой задней частью салона. Он добавил, что находится «в предвкушении будущих S-модификаций».
Сроки запуска, а также другие подробности о «заряженной» и роскошной версиях G-Class Гутанке не уточнил.
Что касается упомянутого топ-менеджером Maybach G 650 Landaulet (на фото), то этот внедорожник был выпущен ограниченной серией из 99 экземпляров, которые к настоящему моменту уже распроданы. Модель оснащалась мотором V12 мощностью 630 л.с., ее стоимость составляла 60 млн рублей.
Ранее в России стартовали продажи Mercedes-Benz G-Class нового поколения, цены внедорожника начинаются от 8,9 млн рублей. «Заряженная» модификация G63 с 585-сильным 4.0 V8 битурбо оценена в 12 450 000 рублей.