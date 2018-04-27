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Россиянам предложили купить 1914-сильный электрокар за 130 миллионов рублей
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Россиянам предложили купить 1914-сильный электрокар за 130 миллионов рублей 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В России появилась возможность купить 1914-сильный электрический гиперкар Rimac C_Two, тираж которого ограничен 150 экземплярами. Оформить заказ на автомобиль готова компания Electric Motors Club, оценившая его в 131 465 670 рублей без учета таможенных пошлин, налогов и доставки.
Как говорится в объявлении Electric Motors Club на auto.ru, компания может доставить автомобиль в любую страну ЕС и СНГ. Также фирма готова организовать индивидуальные туры на завод марки Rimac в Хорватии.
Премьера электрического гиперкара состоялась в марте этого года на моторшоу в Женеве. Карбоновое купе оснащается четырьмя электромоторами, выдающими в сумме почти 2000 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, а также блоком батарей емкостью 120 киловатт-часов.
С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 1,8 секунды, а до 300 километров в час за 11,8 секунды. Максимальная скорость — 412 километров в час. Запас хода достигает 650 километров.
Кроме того, машина получит систему автопилота на базе искусственного интеллекта и функцию виртуального тренера. На гоночном треке она подскажет водителю оптимальную траекторию, предупредит о точках разгона и торможения, а также угле поворота рулевого колеса.
Производство Rimac C_Two начнется в 2019 году.
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