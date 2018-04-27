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На 1000 россиян приходится 293 легковушки
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На одну тысячу россиян приходится 293 машины легкового сегмента 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики "Автостата" посчитали, что на 01.01.2018 года в Российской Федерации числилось 293 машины легкового сегмента на каждую 1000 граждан страны.
Понятное дело, что ситуация разнится в отдельных регионах. Так, к примеру, в Карелии наивысший процент обеспеченности автотранспортом (353 ед. /1000).
А самая слабая зафиксирована в Чеченской республике (137 ед. /1000).
Достаточно высокие показатели в Калужском и Псковском регионах (351 ед.). Далее идет Подмосковный регион (350 ед.). Во владении петербургских автолюбителей находится 317 ед. /1000.
В столице насчитывается 297 машин на одну тысячу горожан. В целом по РФ обозначено 38 субъектов, процент обеспеченности которых автотранспортом превышает усредненную цифру.
В Карачаево-Черкессии обсуждаемая цифра не дотягивает до 200 (199 ед.). В Тыве — 189 ед. /1000, в Дагестане — 178 ед.1000, в Ингушетии — 151 автомобиль на одну тысячу граждан.
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