BMW показала полномасштабный салон вакуумного поезда Hyperloop

Перед дизайнерами стояла задача построить капсулу без окон с комфортным салоном. В капсуле первого класса были установлены кожаные кресла с функцией подогрева и вентиляции, сенсорные дисплеи, с помощью которых пассажиры могут настроить освещение и систему климат-контроля, а также экраны информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении на пресс-сайте BMW

Предполагается, что эта пассажирская капсула будет перемещаться в вакуумной трубе со скоростью до 1080 км/ч. Пока на испытаниях прототип развил максимальную скорость в Ранее стало известно, что первая в мире линия Hyperloop будет запущена в ОАЭ. Согласно планам, другой тоннель соединит Дубай и Абу-Даби — путь в 136 километров пассажиры Hyperloop будут преодолевать за 12 минут.