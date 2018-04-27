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BMW показала полномасштабный салон вакуумного поезда Hyperloop
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BMW показала полномасштабный салон вакуумного поезда Hyperloop 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Перед дизайнерами стояла задача построить капсулу без окон с комфортным салоном. В капсуле первого класса были установлены кожаные кресла с функцией подогрева и вентиляции, сенсорные дисплеи, с помощью которых пассажиры могут настроить освещение и систему климат-контроля, а также экраны информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении на пресс-сайте BMW.
Предполагается, что эта пассажирская капсула будет перемещаться в вакуумной трубе со скоростью до 1080 км/ч. Пока на испытаниях прототип развил максимальную скорость в  Ранее стало известно, что первая в мире линия Hyperloop будет запущена в ОАЭ. Согласно планам, другой тоннель соединит Дубай и Абу-Даби — путь в 136 километров пассажиры Hyperloop будут преодолевать за 12 минут.
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