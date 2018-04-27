JMC представил особую версию пикапа Yuhu

Автохолдинг JMC продемонстрировал на автовыставке в Пекине особый вариант полноразмерного пикапа Yuhu.

Особый рамный грузовой внедорожник наградили металлическими бамперами, лебёдкой, 5-прожекторовой люстрой на крыше, защитным силовым каркасом безопасности в кузове. Кроме того, автомобиль оснастили защитой днища из металла, дополнительными порогами, огромными «катками» и новым сине-голубым цветом кузова.

Габариты особого пикапа следующие: 5375 х 1905 х 1835 мм, размер колесной базы равен 3085 мм.

В моторном отсеке нового особого автомобиля может стоять двухлитровый бензиновый турбодвижок EcoBoost GTDI от Ford , производительность которого 205 л.с. или 2,4-литровая турбодизельная установка с отдачей 140 сил.

В паре с силовыми агрегатами может работать 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная автоматическая коробка передач. Система привод только полная с блокировкой дифференциала.