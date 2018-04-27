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Объявлена стоимость роскошного купе Polestar 1
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Объявлена стоимость роскошного купе Polestar 1 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
На Женевском автосалоне в прошлом месяце шведская компания продемонстрировала плагин-гибридный Polestar 1, отдача которого составляет порядка 600 лошадиных сил.
Volvo Polestar 1 оснащается двумя электродвигателями и 2,0-литровым мотором. В рамках мероприятия в Пекине представители марки объявили, что окончательная стоимость автомобиля составит 155 000 долларов в Соединенных Штатах, 155 000 евро на европейском рынке и около 188 300 евро в Китае. Отмечается, после открытия предварительных заказов на роскошный гибрид в прошлом месяце, компания получила более 7 тысяч заявок из 18 различных стран.
Как и автомобили BMW, Ford, Lincoln и другие модели Volvo, Polestar 1 будет доступен по специальной подписке. Президент Polestar China в своем заявлении сказал: «Наши автомобили будут предлагаться в основном на основе подписки. С помощью одного ежемесячного платежа, охватывающего все традиционные затраты, связанные с владением автомобилем, мы позволяем клиенту сосредоточиться на удовольствии вождения. Мы считаем, что это поможет Polestar сформировать новые отношения между нами и нашими клиентами».
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