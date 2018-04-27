Объявлена стоимость роскошного купе Polestar 1

На Женевском автосалоне в прошлом месяце шведская компания продемонстрировала плагин-гибридный Polestar 1, отдача которого составляет порядка 600 лошадиных сил.

Volvo Polestar 1 оснащается двумя электродвигателями и 2,0-литровым мотором. В рамках мероприятия в Пекине представители марки объявили, что окончательная стоимость автомобиля составит 155 000 долларов в Соединенных Штатах, 155 000 евро на европейском рынке и около 188 300 евро в Китае. Отмечается, после открытия предварительных заказов на роскошный гибрид в прошлом месяце, компания получила более 7 тысяч заявок из 18 различных стран.