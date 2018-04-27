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Анонсирован автомобиль для миллионеров, которым надоел «Майбах»
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Анонсирован автомобиль для миллионеров, которым надоел «Майбах» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По словам Фотиадиса, пикап должен стать эдакой «лодкой для суши», предназначенной специально для яхтсменов, которые добираются из своих роскошных особняков в доки. Он уверен, что этот пикап сможет составить достойную альтернативой надоевшим Maybach и Rolls-Royce, на которых сейчас приходится разъезжать миллионерам.
Уникальный автомобиль получил название T.Fotiadis SLT Range Rover, где SLT расшифровывается как Superyacht Land Tender (буквально — «наземная шлюпка для суперъяхты»). В основу легла удлиненная версия Range Rover L, которому добавили третью ось. В результате общая длина автомобиля достигает 6,2 метра.
"Наземная лодка" будет доступна в трех модификациях — с 404-сильной гибридной установкой, в состав которой входит 2-литровый ДВС, с дизельным V8 объемом 4,4 литра с отдачей в 339 л.с, либо пятилитровым наддувным двигателем с диапазоном мощности от 525 до 565 л.с.
Публичный показ SLT Range Rover состоится в начале осени на выставке в Монако. А уже через три месяца компания Фотиадиса начнет принимать заказы на новинку. Тогда же будут объявлены и цены.
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