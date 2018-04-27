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Mercedes анонсировал четырехдверный седан CLS 450, который может перейти в купе
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Mercedes анонсировал четырехдверный седан CLS 450, который может перейти в купе 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Работа над автомобилем Mercedes CLS 450 ведется давно.
Первая информация о начальных задумках начала появляться еще в 2006.
Однако сейчас ожидается появление представителя уже третьего поколения. Производитель обещает, что в люксовом седане будет много новинок. Часть из них представлена на ролике, размещенном в сети.
Все ожидают, что под капотом поместят двигатель емкости 3,6 литра и с функцией турбонаддува.
Такой мотор способен запросто показать мощность в 362 лошадиные силы с оптимальным временем разгона до нужных скоростных параметров. Но предоставленный видеоролик не может, к сожалению, описать все детали.
Внешний антураж добавляют колесные диски в 20 дюймов и эксклюзивные светодиодные фары.
Также покупатель может выбрать и исполнение отделки салона. Она касается не только обивки сидений, но и оформления приборной панели.
В дополнение будут присутствовать обозначение модели на элементах кузова.
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