Mercedes анонсировал четырехдверный седан CLS 450, который может перейти в купе

Работа над автомобилем Mercedes CLS 450 ведется давно.

Первая информация о начальных задумках начала появляться еще в 2006.

Однако сейчас ожидается появление представителя уже третьего поколения. Производитель обещает, что в люксовом седане будет много новинок. Часть из них представлена на ролике, размещенном в сети.

Все ожидают, что под капотом поместят двигатель емкости 3,6 литра и с функцией турбонаддува.

Такой мотор способен запросто показать мощность в 362 лошадиные силы с оптимальным временем разгона до нужных скоростных параметров. Но предоставленный видеоролик не может, к сожалению, описать все детали.

Внешний антураж добавляют колесные диски в 20 дюймов и эксклюзивные светодиодные фары.

Также покупатель может выбрать и исполнение отделки салона. Она касается не только обивки сидений, но и оформления приборной панели.

В дополнение будут присутствовать обозначение модели на элементах кузова.