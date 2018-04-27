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Chery Tiggo 8 возможно прибудет в Россию
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Chery Tiggo 8 возможно прибудет в Россию 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
В офисе российского автодилера Chery сообщили, что представленная на пекинском мотор-шоу автоновинка Chery Tiggo 8 возможно будет поставляться на российский авторынок. Пока еще данный вопрос обсуждается в руководстве автокомпании.
И в случае принятия положительного решения автомодель поступит в российские автосалоны. Однако это может произойти не ранее, чем спустя год, после поступления на китайский авторынок.
Силовая часть обсуждаемой автоновинки представлена полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая роботизированная коробка. Касательно привода сообщается, что он будет безальтернативным — передним.
Габаритные размеры Tiggo 8:
длина — 4,7 метра;
ширина — 1,86 метра;
высота — 1,75 метра;
колесная база — 2,71 метра;
клиренс — 0,2 метра.
Во внешнем исполнении автомодель многое почерпнула от концепт-кара Chery Exeed TX.
Объявлена также и стоимость автоновинки. Минимальная цена 98800 юаней (в рублях — около 965000), а наиболее дорогостоящая версия — 150900 юаней (в рублях — около 1475000).
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