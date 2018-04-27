Chery Tiggo 8 возможно прибудет в Россию

В офисе российского автодилера Chery сообщили, что представленная на пекинском мотор-шоу автоновинка Chery Tiggo 8 возможно будет поставляться на российский авторынок. Пока еще данный вопрос обсуждается в руководстве автокомпании.

И в случае принятия положительного решения автомодель поступит в российские автосалоны. Однако это может произойти не ранее, чем спустя год, после поступления на китайский авторынок.

Силовая часть обсуждаемой автоновинки представлена полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая роботизированная коробка. Касательно привода сообщается, что он будет безальтернативным — передним.

Габаритные размеры Tiggo 8:

длина — 4,7 метра;

ширина — 1,86 метра;

высота — 1,75 метра;

колесная база — 2,71 метра;

клиренс — 0,2 метра.

Во внешнем исполнении автомодель многое почерпнула от концепт-кара Chery Exeed TX.

Объявлена также и стоимость автоновинки. Минимальная цена 98800 юаней (в рублях — около 965000), а наиболее дорогостоящая версия — 150900 юаней (в рублях — около 1475000).