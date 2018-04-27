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Россиянам стал доступен суперкар за 131 млн рублей
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Россиянам стал доступен суперкар за 131 млн рублей 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
Сверхмощный C_Two получил четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Их суммарная отдача которых составляет 1 914 л.с. С такой силовой установкой суперкар разгоняется с места до 100 км/ч за 1,85 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч.
Одного заряда батарей хватит на то, чтобы преодолеть расстояние в 650 километров. При этом на зарядку до 80% потребуется всего полчаса.
В списке оборудования — система распознания лица водителя, автопилот четвертого уровня и адаптивный круиз-контроль.
Известно, что Rimac выпустит модель ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Квота выделена в том числе и на Россию — согласно информации на сайте дистрибьютера Electric Motors Club, стоимость автомобиля составляет 131 724 600 рублей.
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