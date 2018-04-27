Lamborghini превратили в самую быструю автокамеру в мире (Голливуд в восторге)

Компания Incline Dynamic Outlet (IDO) представила «самую быструю автокамеру в мире», сделанную внутри автомобиля Lamborghini Huracan. По словам создателей устройства, на весь проект было потрачено почти полмиллиона долларов.

Чтобы вмонтировать в спорткар камеру потребовалось несколько месяцев, конечный результат вышел крайне впечатляющим.

Здесь и далее фото by Trevor Thompson

Lamborghini Huracan была выбрана именно благодаря тому, что автомобиль способен выдержать большую нагрузку, сохраняя при этом высокую скорость. Оборудование, которое было встроено в переднюю часть машины весит порядка 725 килограммов. Изначально разработчики хотели установить камеру на Audi R8, но после проведенных тестов и испытаний поняли, что она значительно уступает по параметрам итальянскому спорткару.

Получившуюся разработку назвали Huracam, а максимальная ее скорость составляет 323 километра в час. В компании утверждают, что это самый быстрая автокамера в мире. Сотрудники IDO также рассказали о том, что до них уже производились попытки поставить камеру на скоростной автомобиль. Для этого была использована задняя часть Ferrari , однако машина оказалась медленнее Lamborghini в два раза.

Один из создателей самой быстрой автокамеры Натан Гарофалос рассказал, что многие компании уже выстроились в очередь, чтобы поработать с Huracam.

«Это будут, как простые рекламные проекты, так и голливудские блокбастеры», — подчеркивает он.