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Внедорожник Mercedes-Maybach выставили на продажу за 85 миллионов рублей
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Внедорожник Mercedes-Maybach выставили на продажу за 85 миллионов рублей 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Московский дилерский центр «Авилон Aura» выставил на продажу редчайший внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Машину с пробегом 1000 километров оценили в 84 миллиона рублей. Последний новый G 650 Landaulet продали в октябре прошлого года покупателю из Бельгии за 1,2 миллиона евро (90,5 миллиона рублей).
Первый внедорожник Mercedes-Maybach построен на базе G 500 4x4 и выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Под его капотом установлен шестилитровый битурбомотор V12 от G 65 AMG, отдача которого составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Автомобиль оснащен портальными мостами и блокировками всех дифференциалов. Дорожный просвет Mercedes-Maybach G650 Landaulet насчитывает 430 миллиметров.
В задней части салоне внедорожника установлены кресла от флагманского седана Mercedes-Benz S-Class. Они оборудованы электроприводом и функцией массажа с эффектом горячих камней. Сиденья разделены центральным тоннелем, в который встроены подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, а также клавиши для поднятия стеклянной перегородки с изменяемой прозрачностью между задней и передней частями салона и управления складным мягким верхом.
Пассажирам Mercedes-Maybach G650 Landaulet также доступны раздельные экраны мультимедийной системы.
Несколько дней назад в Пекине Mercedes-Maybach представил прототип внедорожника под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Новинку оснастили 750-сильной электрической установкой, сиденьями от S-Class и встроенным в центральный тоннель подносом с китайским чайным набором.
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