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«Паркетник» DS 7 Crossback для России: подробности
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«Паркетник» DS 7 Crossback для России: подробности 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую модель премиальной французской марки.
Кроссовер DS 7 Crossback должен добраться до нашего рынка уже в этом году. Точная дата старта продаж новинки пока неизвестна, как и ее цены. Но благодаря ОТТС мы теперь знаем, с какими моторами «паркетник» приедет в нашу страну. Согласно документу, в России кросс предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 THP (150 л.с., 240 Нм) и дизелем 2.0 BlueHDi (177 л.с., 400 Нм), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — только передний.
Отметим, в Европе мотор 1.6 выдает 180 или 225 л.с. (250 и 300 Нм соответственно), мощность двухлитрового дизеля — 180 л.с. (400 Нм). Кроме того, в Старом свете DS 7 Crossback также доступен с дизелем 1.5 DVR (130 л.с., 300 Нм), который работает в паре с «механикой». «Старосветская» версия модели тоже пока имеет лишь передний привод, в следующем году европейцам предложат полноприводный гибрид с бензиновым мотором 1.8 THP (200 л.с.) и двумя электродвигателями (на передней и задней осях).
В «базе» у российского варианта DS 7 имеются противотуманки, ESP, противобуксовочная система, кондиционер, электропривод наружных зеркал, система контроля давления в шинах и система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс. За доплату для модели предусмотрены подогрев кресел, светодиодная оптика, круиз-контроль, мультимедийная система с навигатором, парктроник, климат-контроль, боковые подушки безопасности. Кстати, в ОТТС обычно приводится далеко не полный перечень оборудования машин, так что наверняка опций окажется больше.
В Россию DS 7 Crossback будут поставлять из Франции (производство кроссовера также налажено в Китае).
На родине бренда «паркетник» стоит от 31 200 евро (с дизелем 1.5 DVR), что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 363 000 рублей по актуальному курсу. Как ранее рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России Александр Мигаль, цена DS 7 Crossback на нашем рынке будет «очень умеренной». Правда, интервью топ-менеджер давал в январе 2018-го, а в апреле случился очередной обвал рубля.
Сегодня DS продает в России хэтчбеки DS 3 (от 1 255 000 рублей) и DS 4 (от 1 685 000 рублей), а также кросс-версию последнего — DS 4 Crossback. Модели французского премиум-бренда у нас расходятся вяло: в 2017-м в РФ реализовано 18 машин DS 3 и 58 хэтчей DS 4 (обе модификации). За первые три месяца 2018-го «тройка» нашла в России лишь двух хозяев, «старший» хэтчбек — восемь.
По материалам: www.kolesa.ru
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