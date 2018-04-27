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Первый покупатель Tesla Model 3 из России получит элетрокар в конце мая
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Первый покупатель Tesla Model 3 из России получит элетрокар в конце мая 

Rambler News Service 33 минуты назад
Первый покупатель Tesla Model 3 из России получит электромобиль в конце мая 2018 года, сообщил RNS официальный представитель Moscow Tesla Club, который продает Tesla в России.
«Первый российский покупатель получит свой Tesla Model 3 в американской версии через месяц», — сказал он.
В конце февраля 2018 года клуб предлагал приобрести Tesla Model 3 за 5,95 млн рублей. В настоящее время в России зарегистрирован один Tesla Model 3, на котором передвигается основатель Moscow Tesla Club.
Представитель Moscow Tesla Club напомнил, что Tesla Model 3 в европейских версиях поступит в Россию в 2019 году.
Клуб в настоящее время принимает заказы на поставки модели в Россию в американской и европейской версиях. Для бронирования электромобиля, ориентировочная стоимость которого составит на российском рынке от 3,8 млн рублей, необходимо внести предоплату.
В настоящее время российские покупатели могут заказать и другие модели Tesla. Например, Tesla Model S обойдется в сумму от около 8 млн рублей, а Model X — от около 12,6 млн рублей. Электромобиль Tesla Model 3 оснащается мотором мощностью 262 л.с.
Первую партию Tesla Model 3 получили сотрудники Tesla. На данный момент Tesla Model 3 выпускается в двух модификациях — в обеих электромобиль снабжается одним электромотором с приводом на задние колеса: Standard (запас хода 354 км, разгон до 100 км/ч за 5,6 сек., максимальная скорость 210 км/ч) и Long Range (запас хода 499 км, разгон до 100 км/ч за 5,1 сек., максимальная скорость 225 км/ч).
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