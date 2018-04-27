Компания IVECO продолжает поставки своих зерновозов в Украину

Как сообщает AUTO-Consulting, компания АМАКО, являющаяся официальным дилером итальянской марки IVECO в Украине, на днях передала клиенту очередную партию зерновозов Stralis, специально адаптированных для работы в нашей стране. Данная комплектация модели отличается некоторым опциональным усилением состава транспортного средства. Об этом рассказал журналистам руководитель департамента АМАКО по реализации коммерческой техники IVECO Иван Ващенко.

Модернизированный автомобиль получил усиленную раму, железный передний бампер и усиленную подвеску с двумя дополнительными параболическими рессорами. Допустимые нагрузки на ось также стали больше: передняя рассчитана на 8 тонн, а задняя — на 13 тонн. Если сравнивать IVECO Stralis для Украины и обычные европейские модели, то наш вариант стал тяжелее на 200 кг, а общий вес машины составляет 7,1 тонны.

Зерновозы поставляются вместе с самосвальным полуприцепом Bodex объемом 55 куб. метров и весом 7,2 тонны. При этом он имеет полностью алюминиевый кузов, размещенный на металлической раме. В результате машина без перегруза способна перевозить около 25 тонн зерна.

Модель IVECO Stralis отличается высокой кабиной, в которой человек может стоять в полный рост. Под капотом установлен прекрасно зарекомендовавший себя силовой агрегат Cursor 10 мощностью 420 лошадиных сил. Он работает в тандеме с механической 16-ступенчатой коробкой передач. По словам Ивана Ващенко, этот зерновоз сейчас является лучшим предложением на рынке для перевозки зерна и сыпучих продуктов.