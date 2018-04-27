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Обновленный Lexus NX — самовыражение как искусство
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В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

Обновленный Lexus NX — самовыражение как искусство 

Wroom.ru 33 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Созданный для города, этот обновленный кроссовер Lexus NX сочетает дерзкий дизайн с интуитивно понятными технологиями, чтобы сделать ваши поездки особенными.
Готовы испытать новый уровень городской мобильности? Дилерский центр «Лексус-Измайлово» предлагает Вам стать владельцем Lexus NX на особо привлекательных весенних условиях. Выбирайте один из трех типов двигателя — атмосферный, турбированный или гибридную установку — и открывайте еще больше возможностей, чтобы проявить себя в пространстве города.
Выберите свой Lexus NX
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