Обновленный Lexus NX — самовыражение как искусство

Созданный для города, этот обновленный кроссовер Lexus NX сочетает дерзкий дизайн с интуитивно понятными технологиями, чтобы сделать ваши поездки особенными.

Готовы испытать новый уровень городской мобильности? Дилерский центр «Лексус-Измайлово» предлагает Вам стать владельцем Lexus NX на особо привлекательных весенних условиях. Выбирайте один из трех типов двигателя — атмосферный, турбированный или гибридную установку — и открывайте еще больше возможностей, чтобы проявить себя в пространстве города.

Выберите свой Lexus NX