Новый лимузин Путина сфотографировали в московской пробке

О том, что на фото попал именно новый президентский лимузин, говорят характерны очертания машины и передней части, а также фирменный дизайн колесных дисков. Как отмечает портал Drom, на котором и были опубликованы снимки, лимузин получит как обычную версию, так и бронированную.

Как сообщал «Авторамблер», точной информации о дате дебюта модели до сих пор нет. Изначально сообщалось, что Владимир Путин приедет на новом лимузине на церемонию инаугурации, которая состоится 7 мая. Позже стало известно, что режиссер мероприятия внес корректировки в сценарий, согласно которым президент будет использовать другой автомобиль.

Напомним, президентский лимузин укомплектован 12-цилиндровым 850-сильным турбомотором, а базовым агрегатом для седана станет рядным 4-цилиндровый двигатель с отдачей 250 «сил».

Инвестиции в проект «Кортеж» оцениваются в 12,4 млрд рублей.

Фото: Drom.ru