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Новый лимузин Путина сфотографировали в московской пробке
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Новый лимузин Путина сфотографировали в московской пробке 

Авторамблер 34 минуты назад
Фото: Авторамблер
О том, что на фото попал именно новый президентский лимузин, говорят характерны очертания машины и передней части, а также фирменный дизайн колесных дисков. Как отмечает портал Drom, на котором и были опубликованы снимки, лимузин получит как обычную версию, так и бронированную.
Как сообщал «Авторамблер», точной информации о дате дебюта модели до сих пор нет. Изначально сообщалось, что Владимир Путин приедет на новом лимузине на церемонию инаугурации, которая состоится 7 мая. Позже стало известно, что режиссер мероприятия внес корректировки в сценарий, согласно которым президент будет использовать другой автомобиль.
Напомним, президентский лимузин укомплектован 12-цилиндровым 850-сильным турбомотором, а базовым агрегатом для седана станет рядным 4-цилиндровый двигатель с отдачей 250 «сил».
Инвестиции в проект «Кортеж» оцениваются в 12,4 млрд рублей.
Фото: Drom.ru
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