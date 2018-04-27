Лимузин проекта «Кортеж» поймали в Москве

В Сети появились фотографии президентского лимузина, закрытого маскировочным чехлом.

Главную разработку проекта «Кортеж» — президентский лимузин — несмотря на наличие защитного чехла, выдали передняя часть и пропорции. Также модель можно определить по характерным колёсным дискам. Автомобиль на эвакуаторе попался фотошпионам в одном из районов столицы России.

В основу этого представительского автомобиля легла единая модульная платформа (ЕМП), она станет общей для семейства машин проекта «Кортеж». В него войдут также седаны, внедорожники и микроавтобусы. Лимузины планируется выпускать в двух модификациях: как в обычной, так и в бронированной.

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Седан проекта «Кортеж» разбили в краш-тесте

В краш-тесте был разбит седан проекта «Кортеж» — автомобиль проходит под индексом ЕМП-412300. Подробности тестов, после которых в конструкцию машины был внесен ряд изменений, и фото с него оказались в распоряжении…

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По неподтверждённой информации, длина президентского лимузина равна 6 840 мм. Это значит, что он станет самым длинным представительским автомобилем в мире. Как ранее сообщал портал «Карельские Вести», этот автомобиль оснастят бензиновым 12-цилиндровым двигателем с непосредственным впрыском топлива и сдвоенной системой битурбонаддува. Его объём составляет 6,6 литра, отдача — 856 л.с., крутящий момент — 1 000 Нм. Мотор был представлен на стенде НАМИ в рамках Московского автосалона в 2016 году.

Всем, кто не является президентом РФ и не входит в круг его ближайшего окружения, автомобили проекта «Кортеж» будет доступны в 2019 — 2020 годах. Первыми на рынок должны выйти седаны. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал о том, что интерес есть у представителей крупного бизнеса. Напомним, приблизительная цена серийных машин «Кортежа» составит 6 000 000 — 7 000 000 рублей.

Машины, разработанные в рамках проекта «Кортеж», планируют в дальнейшем отправить на рынки Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. При этом в азиатских странах конкуренцию российским машинам представительского класса составят модели марок Rolls-Royce и Bentley.

Не так давно стало известно о том, что 7 мая 2018 года в ходе церемонии инаугурации президента РФ лимузин проекта «Кортеж» участие принимать скорее всего не будет. Однако Владимир Путин пересядет на него в скором времени: отечественный автомобиль обещают использовать в повседневном рабочем графике главы государства.

Очередные рендеры, на этот раз кроссовера проекта «Кортеж», совсем недавно опубликовал портал «Карельские Вести». Предположительно автомобиль с индексом 4124 получит хромированную решётку радиатора с вертикальными перекладинами, как и у седана, а также фары с аналогичной графикой светодиодных элементов.

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По материалам: www.kolesa.ru