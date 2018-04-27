В Калуге начнется выпуск новых версий легких коммерческих автомобилей Citroen и Peugeot 

Завод группы PSA и Mitsubishi Motors в Калуге начнет выпуск новых версий легких коммерческих автомобилей (LCV) Citroen и Peugeot 28 апреля, сообщили в PSA.
«28 апреля 2018 года калужский завод «ПСМА Рус» запускает полный цикл производства микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Последовательная локализация модельного ряда автомобилей проводится в рамках стратегического плана Push to Pass, направленного на укрепление позиций группы PSA на российском рынке», — говорится в сообщении.
PSA напоминает, что в марте на заводе стартовал выпуск коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Всего на конвейере завода будет собираться с 28 апреля 6 моделей группы PSA.
Сборка новых коммерческих автомобилей дополнит производство моделей PSA, включая седан Citroеn C4 и Peugeot 408. Прием заказов на Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller локального производства начнется во всех дилерских центрах группы в день официального старта производства. Начальная стоимость моделей составляет 2 млн рублей. Обе версии адаптированы для российского рынка и включают в себя, в том числе систему ЭРА-ГЛОНАСС.
Завод PSA и Mitsubishi Motors в Калуге также собирает автомобили Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.