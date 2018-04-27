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В Москве продают Mercedes за 85 миллионов
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В Москве продают Mercedes за 85 миллионов 

Авторамблер 52 минуты назад
Фото: Авторамблер
О том, что один экземпляр из партии, которая ранее была полностью распродана, вновь доступен для покупки, «Автораблеру» сообщил представители дилерского центра «Авилон». Он отметил, что пробег редкого внедорожника составляет 1 тыс. километров.
Этот автомобиль, оснащенный мотором V12 мощностью 630 л.с. и выкрашенный в серый цвет, дилер оценил в 85 млн рублей.
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet — роскошная версия модели Mercedes G-Class. От обычного внедорожника автомобиль отличается редким полуоткрытым кузовом ландоле с сервоприводом, увеличенной длиной (5 345 мм) и растянутой на 580 мм колесной базой (3 428 мм).
Выпуск Mercedes-Maybach G 650 Landaulet завершился в марте 2018 года. В России цены на внедорожник начинались от 60 млн рублей.
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