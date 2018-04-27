В Москве продают Mercedes за 85 миллионов

О том, что один экземпляр из партии, которая ранее была полностью распродана, вновь доступен для покупки, «Автораблеру» сообщил представители дилерского центра «Авилон» . Он отметил, что пробег редкого внедорожника составляет 1 тыс. километров.

Этот автомобиль, оснащенный мотором V12 мощностью 630 л.с. и выкрашенный в серый цвет, дилер оценил в 85 млн рублей.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet — роскошная версия модели Mercedes G-Class. От обычного внедорожника автомобиль отличается редким полуоткрытым кузовом ландоле с сервоприводом, увеличенной длиной (5 345 мм) и растянутой на 580 мм колесной базой (3 428 мм).

Выпуск Mercedes-Maybach G 650 Landaulet завершился в марте 2018 года. В России цены на внедорожник начинались от 60 млн рублей.