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Украинское ателье построило «мифический» спорткар
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Украинское ателье построило «мифический» спорткар 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Украинское кузовное ателье Proteros представило на фестивале ретро-техники Old Car Land флагманский проект — ретрофутуристичное купе Blade Nagual. По словам главы компании Грига Тоболина, двухдверка, названная в честь мифологического териоморфного двойника человека, призвана продемонстрировать «новые грани восприятия автомобиля как средства индивидуализации личности».
Стилистически Proteros Blade Nagual напоминает легендарное купе Lancia Stratos, в отдельных элементах можно обнаружить сходство с Lamborghini Countach. На самом же деле, кузов машины — это основательно переработанный остов Mazda RX-7 1989 года.
На странице ателье в сети Facebook указано, что проект любительский. Больше никакой информации об автомобиле не сообщается.
11 потрясающих самодельных машин
В октябре 2017 года в Сети появились фотографии украинского суперкара Himera Q. Машину удалось снять во время перевозки на одной из заправочных станций в латвийском селе Кекаве. Построено два прототипа модели — они проходят испытания в Испании.
В начале апреля украинская IT-компания «Инфоком ЛТД» продемонстрировала беспилотник на базе ZAZ Lanos. Аппаратную часть для комплекса автономного управления приобрели за рубежом, программную в компании разработали самостоятельно.
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