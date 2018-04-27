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Самые успешные марки на рынке SUV с пробегом
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Самые успешные марки на рынке SUV с пробегом 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Самые успешные марки на рынке SUV с пробегом За первый квартал текущего года российские покупатели приобрели 249 533 подержанных автомобилей класса SUV. Перепродажи в этом сегменте выросли на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 246 078 таких машин.
Среди брендов, представленных на рынке SUV с пробегом в России, по итогам первого квартала лидирует Toyota — 27 494 реализованных авто (-4,7%). Второе место занимает LADA — 24 482 ед. (-7,2%), а третье — Nissan (23 022 шт., +5,5%). В ТОП-5 самых востребованных марок на вторичном рынке SUV входят Chevrolet (18 320 шт., +2,5%) и Mitsubishi (15 545 авто, +1,7%).
Предпочтения покупателей SUV на вторичном авторынке страны не меняются. Среди моделей по-прежнему лидирует LADA 4x4. В отчетный квартал, как сообщает «Автостат Инфо», в России было продано 20 059 таких б/у внедорожников, на 9,6% меньше, чем годом ранее (22 192 ед.). За тот же период перепродажи Chevrolet NIVA (второе место рейтинга) выросли на 3% и составили 15 906 ед. Объем проданных внедорожников Toyota Land Cruiser (3-е место) снизился на 8% до 9474 ед., а перепродажи Toyota RAV4 и Nissan X-Trail (4— и 5-е места в списке) составили 8580 и 6999 ед., что на 1,3% и 5,2% больше прошлогодних показателей.
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