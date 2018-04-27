Самые успешные марки на рынке SUV с пробегом

Самые успешные марки на рынке SUV с пробегом За первый квартал текущего года российские покупатели приобрели 249 533 подержанных автомобилей класса SUV. Перепродажи в этом сегменте выросли на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 246 078 таких машин.