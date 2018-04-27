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Российская «прописка» принесла Traveller и SpaceTourer новый мотор
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Российская «прописка» принесла Traveller и SpaceTourer новый мотор 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В РФ стартует выпуск минивэнов Peugeot и Citroen. Машины локальной сборки будут доступны с двумя моторами.
Фургоны-близнецы Peugeot Expert и Citroen Jumpy «прописались» на калужском заводе «ПСМА Рус» в марте этого года, а завтра, 28 апреля, на предприятии запустят производство полного цикла пассажирских версий «французов» — Traveller и SpaceTourer. Все четыре модели в РФ продают с 2017-го, ранее машины к нам поставляли из Франции.
Автомобили построены на платформе EMP2 концерна PSA. Вэны Traveller и SpaceTourer по-прежнему будут доступны в двух вариантах длины: M (4 959 мм) и XL (5 309 мм). Обе модели предлагаются в семи— или восьмиместной версиях.
Локализация принесла Traveller и SpaceTourer новый мотор: если раньше минивэны у нас можно было купить только с дизелем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., то теперь покупателям предложат машины еще и с дизелем 1.6 HDi с отдачей в 95 л.с. «Младший» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», двухлитровый двигатель отныне работает в паре только с 6АКП (у импортных MPV дизель 2.0 комплектовался и КВП, и АКП).
Цена и Peugeot Traveller, и Citroen SpaceTourer с мотором 1.6 HDi — от 1 999 900 рублей. В российском офисе PSA отмечают, что машины стали доступнее. На самом деле, прайс-листы «французов» начинались с тех же двух миллионов рублей на старте продаж в прошлом году, причем тогда у минивэнов был мотор 2.0. За последний год стоимость выросла — сегодня за импортные Traveller/SpaceTourer нужно отдать уже как минимум 2 129 000 рублей.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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