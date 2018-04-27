Ещё
Умер основатель Brabus Бодо Бушманн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер основатель Brabus Бодо Бушманн 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
26 апреля после непродолжительной болезни скончался основатель и глава ателье Brabus Бодо Бушманн. Ему было 62 года.
История культовых тюнинг-ателье: Brabus
Бушманн основал Brabus вместе со своим товарищем Клаусом Бракманном в 1977 году — название образовано от первых трех букв их фамилий. Сначала компания располагалась на заднем дворе дилерского центра, принадлежащего родителям Бушманна. Первой доработанной машиной фирмы стал S-Class W126.
Благодаря энтузиазму Бушманна компания стала расти и вскоре переехала в первое собственное здание, известное сейчас как Brabus Plant 1. В 1983 году марка открыла первый шоу-рум, а годом позже представила модель 190Е V8 с мотором от S-Class. Последовавшая за этим череда безумных проектов привела к тому, что Brabus восемь раз становился лучшим тюнинг-ателье по версии издания Auto Motor und Sport.
Именно под руководством Бушманна Brabus превратился в крупное предприятие, привлекающее в свои ряды только лучших специалистов. Помимо исполнения обязанностей директора ателье, Бушманн был президентом созданной при его участии ассоциации немецких тюнеров VDAT e. V.
Последним проектом Brabus, подготовленным под руководством Бодо Бушманна, стало купе Brabus 800 Coupe, построенное на базе Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Двухдверку оснастили четырехлитровой «битурбовосьмеркой», выдающей 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Brabus 800 может разгоняться за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.
Motor.ru: последние новости
Внедорожник Mercedes-Maybach выставили на продажу за 85 миллионов рублей Реальные прототипы машин из «Симпсонов» Седан и универсал Mercedes-Benz E-Class стали «заряженными» гибридами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение3
Умер Валерий Доманский10
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео65
Лишать прав начнут по новой статье
В Петербурге автомобиль протаранил пешеходов4
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение