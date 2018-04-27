Умер основатель Brabus Бодо Бушманн

26 апреля после непродолжительной болезни скончался основатель и глава ателье Brabus Бодо Бушманн. Ему было 62 года.

История культовых тюнинг-ателье: Brabus

Бушманн основал Brabus вместе со своим товарищем Клаусом Бракманном в 1977 году — название образовано от первых трех букв их фамилий. Сначала компания располагалась на заднем дворе дилерского центра, принадлежащего родителям Бушманна. Первой доработанной машиной фирмы стал S-Class W126.

Благодаря энтузиазму Бушманна компания стала расти и вскоре переехала в первое собственное здание, известное сейчас как Brabus Plant 1. В 1983 году марка открыла первый шоу-рум, а годом позже представила модель 190Е V8 с мотором от S-Class. Последовавшая за этим череда безумных проектов привела к тому, что Brabus восемь раз становился лучшим тюнинг-ателье по версии издания Auto Motor und Sport.

Именно под руководством Бушманна Brabus превратился в крупное предприятие, привлекающее в свои ряды только лучших специалистов. Помимо исполнения обязанностей директора ателье, Бушманн был президентом созданной при его участии ассоциации немецких тюнеров VDAT e. V.

Последним проектом Brabus, подготовленным под руководством Бодо Бушманна, стало купе Brabus 800 Coupe, построенное на базе Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Двухдверку оснастили четырехлитровой «битурбовосьмеркой», выдающей 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Brabus 800 может разгоняться за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.