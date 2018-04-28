В Калуге стартовало производство двух новых моделей Citroen и Peugeot

Цены на обе модели стартуют от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. В июне этого года в продаже появятся «топовые» версии данных французских микроавтобусов под названиями Business Lounge (для модели Space Tourer) и Business VIP (Traveller).

Обе модели построены на единой архитектуре EMP2. Для покупателей доступно два варианта длины автомобилей: M — 4959 мм и XL — 5309 мм. В зависимости от версии в машинах может разместиться от семи до восьми пассажиров. Объем багажников обоих автомобилей равен 1384 литрам.

Локализация микроавтобусов Peugeot и Citroen в нашей стране была осуществлена в рамках нового стратегического плана PSA Group под названием Push to Pass, который, по задумке руководства Группы компаний должен помочь упрочить ее позиции на российском авторынке.