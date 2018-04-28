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В Калуге стартовало производство двух новых моделей Citroen и Peugeot
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В Калуге стартовало производство двух новых моделей Citroen и Peugeot 

Daily-Motor 49 минут назад
Фото: Daily-Motor
На предприятии в Калуге стартовало производство двух новых моделей компании Citroen и Peugeot. Этими новинками стали микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Оба автомобиля уже доступны для россиян в рамках предварительных заказов в комплектациях Feel/Active.
Цены на обе модели стартуют от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. В июне этого года в продаже появятся «топовые» версии данных французских микроавтобусов под названиями Business Lounge (для модели Space Tourer) и Business VIP (Traveller).
Обе модели построены на единой архитектуре EMP2. Для покупателей доступно два варианта длины автомобилей: M — 4959 мм и XL — 5309 мм. В зависимости от версии в машинах может разместиться от семи до восьми пассажиров. Объем багажников обоих автомобилей равен 1384 литрам.
Локализация микроавтобусов Peugeot и Citroen в нашей стране была осуществлена в рамках нового стратегического плана PSA Group под названием Push to Pass, который, по задумке руководства Группы компаний должен помочь упрочить ее позиции на российском авторынке.
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