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Toyota Supra нового поколения с приставкой GR Racing Concept уже появилась и в видеоигре
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Toyota Supra нового поколения с приставкой GR Racing Concept уже появилась и в видеоигре 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Каждый почитатель Gran Turismo Sport сможет поэкспериментировать с новой Toyota Supra на своей игровой консоли.
Пятое по счету поколение Toyota Supra (пока что виртуальном исполнении) стало доступно пользователям PlayStation 4 в обновленном бесплатном релизе от GT.
Еще недавно реальный прототип был показан пользователям в Женеве. Теперь же ощутить всю мощь прообраза японского суперкара можно в виртуальной игре.
Кстати, туда же добавятся другие «заряженные» представители Toyota и других представителей. Поэтому геймеры наверняка получат удовольствие от прохождения разнообразных миссий.
Что же касается реального варианта, то его прогнозируют увидеть на автосалоне в Париже уже в октябре текущего года.
О пятой по счету Supra пока собрано достаточно мало сведений. Ожидается, что данный автомобиль будет по карману состоятельным покупателям.
О новых подробностях предстоящей премьеры мы будем оперативно информировать.
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