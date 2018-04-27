Toyota Supra нового поколения с приставкой GR Racing Concept уже появилась и в видеоигре

Каждый почитатель Gran Turismo Sport сможет поэкспериментировать с новой Toyota Supra на своей игровой консоли.

Пятое по счету поколение Toyota Supra (пока что виртуальном исполнении) стало доступно пользователям PlayStation 4 в обновленном бесплатном релизе от GT.

Еще недавно реальный прототип был показан пользователям в Женеве. Теперь же ощутить всю мощь прообраза японского суперкара можно в виртуальной игре.

Кстати, туда же добавятся другие «заряженные» представители Toyota и других представителей. Поэтому геймеры наверняка получат удовольствие от прохождения разнообразных миссий.

Что же касается реального варианта, то его прогнозируют увидеть на автосалоне в Париже уже в октябре текущего года.

О пятой по счету Supra пока собрано достаточно мало сведений. Ожидается, что данный автомобиль будет по карману состоятельным покупателям.

О новых подробностях предстоящей премьеры мы будем оперативно информировать.