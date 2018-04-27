Управляющий директор Kia Motors в России покинул компанию

Управляющий директор Kia Motor в России Александр Мойнов принял решение об уходе из компании с 27 апреля, сообщили в компании.

«С 27 апреля 2018 года Александр Мойнов оставляет пост управляющего директора компании и покидает Kia Motors Rus на основании личного решения», — говорится в сообщении.

Компания пока не назначила его преемника. Мойнов начал свою работу в российском офисе Kia Motors в январе 2016 года. Автопроизводитель отмечает, что по руководством Мойнова компания смогла увеличить рыночную долю до 11,4% с 10,2%, а модель Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем среди всех представленных на российском рынке моделей.

Мойнов начала работу в автомобильном бизнесе с 1993 года в компании General Motors . В разные годы занимал посты операционного директора, управляющего директора представительства Opel по Юго-Восточной Европе, управляющего директора представительства Chevrolet по Юго-Восточной Европе, управляющего директора GM DAT, а также президента и члена совета директоров СП FAW-GM Light Duty Commercial Vehicle в Китае.

Продажи новых легковых автомобилей Kia на российском рынке в марте 2018 года выросли на 31%, до 19,1 тыс. штук, а за первый квартал — на 40%, до 52,2 тыс. штук.