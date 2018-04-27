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Volkswagen анонсировал гибридный 2.0 TDI Mild Hybrid
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Volkswagen анонсировал гибридный вариант 2.0 TDI Mild Hybrid 

Car.ru 9 минут назад
Фото: Car.ru
Volkswagen 2.0 TDI Mild Hybrid будет сочетать в себе дизельный компонент и электроустановку.
Отдельные детали новинки были обнародованы на автомобильном форуме, который проходил в Вене на уходящей неделе.
В частности, был показан двухлитровый мотор с турбонаддувом. Он вскоре может занять свое уверенное место в будущих моделях VW.
Среди отличительных черт можно выделить улучшения в системе сжигания. Это сделает более экономным расход топлива и снизит уровень выбросов в атмосферу.
Кроме того, необходимо обозначить совместимость с электрической частью автомобиля, которая будет питаться от литий-ионного зарядного устройства.
В немецком автогиганте также поделились планами относительно внедрения гибридной системы в 48 вольт. Ею будет оснащено предстоящее пополнение в семействе Golf.
Премьера новинки запланирована на вторую половину будущего года. Вполне возможно, что в качестве источника для топлива будет взят водород.
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