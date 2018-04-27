Volkswagen анонсировал гибридный вариант 2.0 TDI Mild Hybrid

Volkswagen 2.0 TDI Mild Hybrid будет сочетать в себе дизельный компонент и электроустановку.

Отдельные детали новинки были обнародованы на автомобильном форуме, который проходил в Вене на уходящей неделе.

В частности, был показан двухлитровый мотор с турбонаддувом. Он вскоре может занять свое уверенное место в будущих моделях VW.

Среди отличительных черт можно выделить улучшения в системе сжигания. Это сделает более экономным расход топлива и снизит уровень выбросов в атмосферу.

Кроме того, необходимо обозначить совместимость с электрической частью автомобиля, которая будет питаться от литий-ионного зарядного устройства.

В немецком автогиганте также поделились планами относительно внедрения гибридной системы в 48 вольт. Ею будет оснащено предстоящее пополнение в семействе Golf.

Премьера новинки запланирована на вторую половину будущего года. Вполне возможно, что в качестве источника для топлива будет взят водород.