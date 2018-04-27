«Для себя»: автоледи пыталась перевезти через границу 80 литров водки в Адлере

Жительница Сочи, возвращаясь из Абхазии, пыталась провезти на Родину 80 литров водки. Таможенники обратили внимание на нервную женщину на иномарке BMW Х5, которая чего‐то боялась. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

После осмотра автомобиля было обнаружено большое количество алкоголя. В салоне нашли 50 литров спирта, в багажнике находилось еще 30 литров. В итоге всего у женщины обнаружили 110 бутылок, а это — 80 литров водки.

Автоледи объяснила, что купила алкоголь для себя в магазине Duty Free. За спиртное она отдала 14 тысяч рублей. Женщине оставили 3 литра алкоголя, так как это разрешенный для беспошлинного провоза объем. Остальное изъяли.

Накануне и в период майских праздников, как и в другие праздничные дни, наблюдается рост количества правонарушений, связанных с попытками незаконного перемещения через границу алкогольной и табачной продукции. Зачастую под видом товаров для личного пользования граждане пытаются провезти коммерческие партии товаров, которые необходимо декларировать

— исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Сочи Андрей Онипко.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

На 64‐летнего жителя Алтайского края заведено уголовное дело по статье «Контрабанда». Он пытался незаконно перевезти древние иконы через границу.