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Mercedes GLE Ditches Camo стал доступен для фотошпионов
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Mercedes GLE Ditches Camo стал доступен для фотошпионов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Снимки нового Mercedes GLE Ditches Camo показали в сети.
Несмотря на камуфляж, можно разглядеть некоторые детали.
Фотографы засняли сразу несколько вариантов прототипов будущего Mercedes GLE. Известно, что это будет кроссовер в достаточно элегантных формах.
Спереди его украшает укрупненная решетка, дополняемая стильными противотуманными передними огнями.
Под капотом, вероятнее всего, будет спрятана гибридная система, которая будет способна производить 362 лошадиные силы. Электрическую установку будет дополнять двигатель с турбонаддувом. Его можно встретить на некоторых представителях E-класса.
Новинку ожидают к концу этого или началу будущего года. Если же говорить о линейке AMG, то ее новые представители могут появиться к 2020 году. Вполне вероятно, что это будет гибридный GLE 53.
Более мощная модель GLE 63 будет иметь под капотом двигатель в 8 цилиндров. Пока только можно наблюдать шпионские ролики по данному автомобилю, размещенные в сети.
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