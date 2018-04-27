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Если не мы, то кто: Pogea Racing взялось за Alfa Romeo 4C
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Если не мы, то кто: Pogea Racing взялось за Alfa Romeo 4C 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Alfa Romeo 4C, посетив Pogea Racing, получил почти в два раза больше «кобыл».
В начале года Alfa Romeo заявила, что 4C не нуждается в версии Quadrifoglio, так как она уже лучшая в своём классе. Многих это огорчило. Других просто удивило. Pogea Racing как тюнер не согласился и демонстрирует, что есть много способов модернизировать купе, чтобы бороться уже в одной лиге с Porsche 718 Cayman или новым Alpine A110. Правда, конкурентов у итальянского красавца куда больше, просто мы выделили здесь самых-самых. «Самых» не только по характеристикам, но и по стилю. Впрочем, «Альфа» — это вообще один из таких определённо нишевых автомобилей среди двухдверных купе. А с итальянскими авто иначе и не бывает, они всегда и всех цепляют, заставляют сердца миллионов учащённо биться.
Машина после визита к тюнеру вышла настолько мощной и быстрой, что даже получила имя в честь богини возмездия Немезиды! Так, четырёхцилиндровый 1,75-литровый бензиновый двигатель теперь не узнать. Его объём подняли до 1,95 литра; он также получил новый турбонагнетатель. Инженеры Pogea Racing, в компетентности которых сомневаться нет смысла никакого, плюс установили новый кованный коленчатый вал, иные головки цилиндров, поршни и впускные клапаны. Как сами видите, подошли специалисты к делу предельно ответственно. И экономить не стали. Правильно поступили!
Список доработок продолжается тем, что установили кастомную выхлопную систему с патрубками из углеволокна, пересмотрели коробку передач и управляющую электронику, добившись полной гармонии всех узлов. В результате купе с задним приводом отныне обладает выдающимся потенциалом в 477 лошадиных сил, тогда как прежде было 237 л.с. Путём лёгких математических действий, элементарно подсчитать, что рост произошёл почти в два раза. Если вы задаётесь вопросом о крутящем моменте, то он тоже не остался прежним: 535 Нм против 350 Нм. Ух, прокатиться бы на этой машинке!
Само собой разумеется, повышенная мощность оказала очень позитивное влияние на динамику разгона. Настолько позитивное, что в итоге маленькой Alfa Romeo теперь требуется всего 3,6 секунды, чтобы достичь скорости в 62 миль в час (100 км/ч), и она будет продолжать ускоряться до 191 миль в час на спидометре (308 км/ч). Ураганные возможности. Стандартная версия, не испытавшая на себе все прелести тюнинга, совершает спурт на 0,9 дольше и может развивать максимум только 160 миль в час (258 км/ч). Хорошие прибавки. Особенно на треке они понадобятся. Считаем, что любителей погонять такие автомобили и привлекают.
В конторе Pogea Racing ещё разработали аэродинамичный кузовной комплект. Понятно, что кругом большое количество деталей из углеродного волокна, а пластика минимум. Отметить хочется и новые колёса на 18 дюймов (передняя ось) и 19 дюймов (задняя ось). Они очень хорошо дополняют экстерьер. Кожа и алькантара — вот два главных материала оформления интерьера. Вышло красиво и не с избытком сахарности. Молодцы ребята. Их можно только похвалить. Это мы и делаем.
Информация о цене не разглашается, но мы знаем, что план состоит в том, чтобы сделать только пять экземпляров причём один из них уже, если верить имеющимся данным, направляется к клиенту из далёкой Австралии. Хотели бы себе такой аппарат? Или нет? Думаем, что точно не отказались бы! Вопрос в другом — в деньгах. Впрочем, финансы — это всегда проблема, когда речь заходит про подобные эксклюзивные игрушки.
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