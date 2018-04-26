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Самый быстрый седан-рекордсмен Jaguar улучшили перед началом производства
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Самый быстрый седан-рекордсмен Jaguar улучшили перед началом производства 

Карельские вести 21 час назад
Фото: Карельские вести
Доработками хардкорной «четырехдверки» занимались специалисты заводского ателье марки — Special Vehicle Operations. Отмечается, что доводка автомобиля практически завершена и вскоре начнется сборка ограниченным тиражом — всего планируется выпустить 300 единиц. Модификация Jaguar XE SV Project 8 была представлена в 2017 году на фестивале скорости в Гудвуде. После этого в SVO выполнили ряд доработок автомобиля, включая замену пружин и опор мотора на более жесткие, улучшили отклик тормозных механизмов и их производительность в целом.
В электронный блок управления двигателем было «зашито» новое программное обеспечение, что сделало седан XE SV Project 8 не только быстрее, но и улучшило его управляемость, отметил менеджер SVO Дэвид Пук. Напомним, седан укомплектован наддувным AJ-V8 объемом 5,0 литра с отдачей 600 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч «четырехдверка» выстреливает за 3,5 секунды и разгоняется до 322 км/ч.
Список оборудования XE SV Project 8 включает регулируемую подвеску, передний сплиттер, регулируемое в двух позициях заднее антикрыло, генерирующее 122 кг прижимной силы на максимальной скорости, а также карбоновые капот, бамперы и передние крылья. Автомобиль комплектуется карбон-керамическими тормозами, масляным радиатором заднего дифференциала и подшипниками колес из нитрида кремния, благодаря чему неподрессоренные массы снижены на 0,84 кг.
Седан будет предложен в двух исполнениях — четырехместном и трековом с облегченной двухместной кабиной с карбоновыми сиденьями и четырехточечными ремнями безопасности. Вместо заднего дивана будет интегрирована металлическая панель, с которой жесткость кузова на кручение будет увеличиваться на 27%. Кстати, осенью прошлого года Jaguar XE SV Project 8 установил рекорд круга на Нюрбургринге, став самым быстрым седаном. «Британец» отобрал титул у Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. По материалам: www.kolesa.ru
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