Ещё
Внедорожник Mercedes‐Maybach продадут в Москве за 84 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник Mercedes‐Maybach продадут в Москве за 84 млн руб. 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Внедорожник Mercedes‐Maybach G650 Landaulet, который был выпущен в количестве 99 экземпляров, появился в продаже в Москве. Автомобиль, чья цена составляет 84 миллиона рублей, является редкой моделью не только в России, но и во всем мире, сообщила «Российская газета».
SUV, при проектировании которого за основу взяли модель Gelendwagen, является продуктом суб-бренда Maybach. G650 обладает удлиненной колесной базой и двигателем V12, мощность которого составляет 612 лошадиных сил.
Салон автомобиля доработан с учетом большого количества предметов роскоши, включая различные приборы и дорогие материалы, из которых сделан внутренний декор. Желающие приобрести редкий вид транспорта, могут обратиться к дилерам салона «Авилон-аура».
Вчера агентство «Автостат» объявило список из десяти самых популярных у россиян внедорожников. Согласно ему, наибольшим спросом в текущем году пользуются автомобили марки Hyundai.
360tv.ru: последние новости
Audi отзывает миллион автомобилей из‐за проблемы с электронасосом Китайский производитель заявил об отставании корейского автопрома Стала известна цена ограниченной серии BMW M4 CS в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение22
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео77
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД13
Умер Валерий Доманский10
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение