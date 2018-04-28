Внедорожник Mercedes‐Maybach продадут в Москве за 84 млн руб. 

Внедорожник Mercedes‐Maybach G650 Landaulet, который был выпущен в количестве 99 экземпляров, появился в продаже в Москве. Автомобиль, чья цена составляет 84 миллиона рублей, является редкой моделью не только в России, но и во всем мире, сообщила «Российская газета».
SUV, при проектировании которого за основу взяли модель Gelendwagen, является продуктом суб-бренда Maybach. G650 обладает удлиненной колесной базой и двигателем V12, мощность которого составляет 612 лошадиных сил.
Салон автомобиля доработан с учетом большого количества предметов роскоши, включая различные приборы и дорогие материалы, из которых сделан внутренний декор. Желающие приобрести редкий вид транспорта, могут обратиться к дилерам салона «Авилон-аура».
Вчера агентство «Автостат» объявило список из десяти самых популярных у россиян внедорожников. Согласно ему, наибольшим спросом в текущем году пользуются автомобили марки Hyundai.