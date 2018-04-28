Глава компании Сержио Маркионне рассказал о неудачах Maserati Levante

Руководитель итальянского автоконцерна FCA Сержио Маркионне поделился своими соображениями о Maserati Levante

Этот внедорожник был запущен в серию в 2016 году. С тех пор дважды принималось решение о приостановке его выпуска.

Статистика продаж говорит о том, что в 2017 году итальянский бренд реализовал около 5500 экземпляров представителей Levante.

Маркионне признается, что неудачный дебют кроссовера отчасти связан с долгой подготовкой его запуска.

Плюс ко всему, сказались изменения в менеджменте Maserati. Вместе с тем, ожидается реанимация внедорожника.

Так, готовится премьера Maserati Levante GTS. Это будет кроссовер, оснащенный мотором в 590 лошадиных сил. До ста километров внедорожник сможет разогнаться менее, чем за 4 секунды. Пока речь идет о лимитированной серии, предназначенной для клиентов в США и Канаде.

Однако слухи ходят и о появлении «заряженной» модификации с индексом GTS. Двигатель в 3.8 литра способен будет развивать мощность в 590 лошадиных сил.