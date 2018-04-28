Названы победители конкурса «Автомобиль года в России-2018» 

Как сообщалось ранее, голосование за лучший «Автомобиль года в России-2018» стартовало в январе. Свой голос за понравившуюся модель мог отдать житель страны в возрасте от 18 лет.
Все номинанты на звание «Автомобиль года в России-2018» были разделены на 23 категории. Кроме этого было ещё четыре дополнительных номинации. Как отмечают организаторы конкурса, в нынешнем году в голосование приняло участие свыше одного миллиона человек (мужчин — 84%, женщин — 16%).
Полный список победителей конкурса «Автомобиль года в России-2018»:
Городские автомобили: KIA Picanto
Малый класс: LADA Vesta/SW Малый средний класс: Ford Focus
Средний класс: Hyundai Sonata
Бизнес-класс: BMW 5 серии
Представительский класс: Mercedes-Benz S-Класс
Представительский класс «премиум»: Mercedes-Maybach S-Класс
Купе: Chevrolet Camaro
Купе «премиум»: Audi R8 Купе
Грантуреры: KIA Stinger
Кабриолеты и родстеры: Porsche 718 Boxster
Кабриолеты и родстеры «премиум»: Mercedes-AMG GT Универсалы повышенной проходимости: LADA Vesta SW Cross
Компактные внедорожники: Subaru XV Легкие внедорожники: SKODA Kodiaq
Средние внедорожники: Toyota Land Cruiser Prado
Тяжелые внедорожники: Range Rover
Пикапы: Mitsubishi L200
Компактвэны: Volkswagen Caddy
Минивэны: Volkswagen Multivan
Мини-фургоны: LADA Largus Фургон
Легкие фургоны: Ford Transit Custom
Фургоны: Volkswagen Crafter
Любимая марка в массовом сегменте: LADA
Любимая марка в премиальном сегменте: Mercedes-Benz
Самый узнаваемый китайский бренд: Chery
Новинки: KIA Stinger