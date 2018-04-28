Названы победители конкурса «Автомобиль года в России-2018»

Как сообщалось ранее, голосование за лучший «Автомобиль года в России-2018» стартовало в январе. Свой голос за понравившуюся модель мог отдать житель страны в возрасте от 18 лет.

Все номинанты на звание «Автомобиль года в России-2018» были разделены на 23 категории. Кроме этого было ещё четыре дополнительных номинации. Как отмечают организаторы конкурса, в нынешнем году в голосование приняло участие свыше одного миллиона человек (мужчин — 84%, женщин — 16%).

Полный список победителей конкурса «Автомобиль года в России-2018»:

Представительский класс «премиум»: Mercedes-Maybach S-Класс

Купе «премиум»: Audi R8 Купе

Кабриолеты и родстеры: Porsche 718 Boxster

Кабриолеты и родстеры «премиум»: Mercedes-AMG GT Универсалы повышенной проходимости: LADA Vesta SW Cross

Любимая марка в массовом сегменте: LADA

Любимая марка в премиальном сегменте: Mercedes-Benz

Самый узнаваемый китайский бренд: Chery

Новинки: KIA Stinger