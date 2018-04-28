Самый дорогой Maserati Levante продали в Москве

Официальный дилер Maserati в России, «Авилон» , продал Maserati Levante за 11,5 миллионов рублей. Это самая высокая цена на данную модель за всю историю продаж. Средняя стоимость обычной версии флагмана данной марки ‐ шесть миллионов рублей. Об этом сообщил сайта «Авилона».

Высокая цена была обусловлена уникальной комплектацией. Интерьер салона Maserati Levante выполнен из натуральной кожи со вставками шёлка Ermenegildo Zegna. Кроме того, автомобиль оснащён тюнинг-пакетом из 17 карбоновых элементов от ателье LARTE Design.

Агенство «Автостат» сообщило, что по итогам I квартала 2018 года в Москве и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati. Всего на российском рынке в этом году было представлено 55 моделей данного марки. Петербуржцы приобрели семь таких машин, в Тюменской области — три. Жители Краснодарский край, Свердловской и Пензенской области купили по два автомобиля. Остальные 10 авто реализовали в разных регионах России.

При этом с января по март 2018 года на территории РФ продали 52 кроссовера Levant, а также два спортивный седан Quattroporte и один бизнес-седан Ghibli.

Эксклюзивную модель внедорожника Mercedes‐Maybach G650 Landaulet можно будет приобрести в Москве. Ее цена составит 84 миллиона рублей. Мощность вездехода — 612 лошадиных сил. Всего в мире было выпущено 99 экземпляров кроссовера.