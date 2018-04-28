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Daewoo Matiz не теряет популярности на вторичном авторынке России
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Daewoo Matiz не теряет популярности на вторичном авторынке России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Среди малолитражек с пробегом лидером продаж на авторынке РФ остается модель Daewoo Matiz. По данным «Автостат Инфо», за январь-март 2018 года россияне приобрели 8259 ед. Daewoo Matiz с пробегом, что немногим меньше (-6,5%) прошлогоднего результата продаж — 8834 ед.
Второе место на вторичном рынке малолитражек принадлежит модели «ОКА» — 4369 перепроданных машин, что на 15% меньше, чем было реализовано годом ранее — 5142 авто. На третьем месте в сегменте компактных машин удерживается Kia Picanto с результатом 1466 реализованных авто. Спрос на «Пиканто» с пробегом вырос на 6% к прошлогоднему результату перепродаж — 1383 авто. В ТОП-5 среди самых популярных малолитражек с пробегом по результатам первого квартала входят Chevrolet Spark и Peugeot 107. С января по март этого года покупатели приобрели 929 б/у автомобилей Chevrolet Spark (-0,3%), а также 379 ед. Peugeot 107 с пробегом (-8%).
В «десятке» бестселлеров сегмента малолитражных авто по результатам первого квартала 2018 года представлены также:
Suzuki Wagon R+ — 182 авто (-11,2%),
Chery QQ6 — 178 ед. (-1,7%),
smart ForTwo — 169 ед. (+17,4%),
Suzuki Alto — 167 авто (-11,2%),
Suzuki Solio — 132 шт. (+5,6%).
Всего с января по март этого года в России было продано 17 825 малолитражек с пробегом, о чем свидетельствуют данные «Автостат Инфо». Перепродажи таких машин снизились на 7,35% к прошлогоднему показателю (19 239 ед.).
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