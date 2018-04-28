Ещё
В США назвали лучшие автомобильные интерьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США назвали лучшие автомобильные интерьеры 

CarClub 30 минут назад
Фото: CarClub
Эксперты американского издания Wards Auto опубликовали составленный ими рейтинг лучших автомобильных интерьеров 2018 года. В него вошли десять новых моделей.
Заметим, что по цене избранные машины отличаются очень сильно. Самая дешевая стоит в США около 30 000 долларов, самая дорогая — порядка 200 000. Так что стильный салон можно получить, не сильно потратившись на покупку. Оценивали в конкурсе уровень комфорта, дизайн, качество материалов и, конечно, эргономику.
Итак, десятку лучших составили: Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Infiniti QX50, Kia Stinger, Lexus LS, Lincoln Navigator Black Label, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, Range Rover, Toyota Camry и Ram 1500 Limited. Из этого рейтинга только пять машин можно купить в России — Kia, Lexus, Porsche, Range Rover и Toyota. На подходе и шестая, кроссовер Infiniti.
CarClub: последние новости
Новый Mitsubishi Lancer станет кроссовером Автосалон в Пекине 2018: Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury Для «УАЗа Патриот» разработали турбокит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео78
«Мост глупости» калечит машины7
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
ФСБ сделала россиянам предупреждение27
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение