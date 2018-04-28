В США назвали лучшие автомобильные интерьеры 

Эксперты американского издания Wards Auto опубликовали составленный ими рейтинг лучших автомобильных интерьеров 2018 года. В него вошли десять новых моделей.
Заметим, что по цене избранные машины отличаются очень сильно. Самая дешевая стоит в США около 30 000 долларов, самая дорогая — порядка 200 000. Так что стильный салон можно получить, не сильно потратившись на покупку. Оценивали в конкурсе уровень комфорта, дизайн, качество материалов и, конечно, эргономику.
Итак, десятку лучших составили: Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Infiniti QX50, Kia Stinger, Lexus LS, Lincoln Navigator Black Label, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, Range Rover, Toyota Camry и Ram 1500 Limited. Из этого рейтинга только пять машин можно купить в России — Kia, Lexus, Porsche, Range Rover и Toyota. На подходе и шестая, кроссовер Infiniti.