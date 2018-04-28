В США назвали лучшие автомобильные интерьеры

Эксперты американского издания Wards Auto опубликовали составленный ими рейтинг лучших автомобильных интерьеров 2018 года. В него вошли десять новых моделей.

Заметим, что по цене избранные машины отличаются очень сильно. Самая дешевая стоит в США около 30 000 долларов, самая дорогая — порядка 200 000. Так что стильный салон можно получить, не сильно потратившись на покупку. Оценивали в конкурсе уровень комфорта, дизайн, качество материалов и, конечно, эргономику.