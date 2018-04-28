DS 7 Crossback придет в Россию с двумя двигателями

В России по ходу 2018 года в продаже должен появиться французский кроссовер DS 7 Crossback от премиальной марки DS.

Информация о сроках появления модели у дилеров и цене автомобиля пока остается закрытой, но на основании данных паспорта ОТТС можно узнать о технических подробностях SUV в исполнении для рынка нашей страны.

Известно, что россиянам DS 7 Crossback будет предложен с двумя вариантами силовых агрегатов. Бензиновый турбированный мотор при объеме 1.6 литра имеет мощность в 150 «лошадей», при этом он же на кроссоверах для европейского рынка имеет отдачу в 180 и 225 л.с. на выбор. Будет еще и 177-сильный 2.0-литровый дизель, полностью соответствующий версии силового агрегата для европейцев.

Для всех модификаций и двигателей предусматривается исключительно восьмидиапазонная автоматическая.

Пока DS 7 Crossback не имеет полноприводного шасси. Версия с двумя ведущими осями должна появиться только в 2019 году, причем она будет идти вместе с гибридной силовой установкой и практически гарантировано на российский рынок не попадет.

В зависимости от комплектации, модель будет оснащаться кондиционером или климат-контролем, круиз-контролем, парковочными датчиками, оптикой на светодиодах, мультимедиа-системой со спутниковой навигацией и другими опциями. Отделка салона выполнена из престижных материалов и выделяется роскошным дизайном.