Самые успешные «японцы» в России

Из исследования «Автостат Инфо» известно, что среди японских марок, представленных на авторынке РФ, лидером по продажам легковых автомобилей остается Toyota

За первый квартал 2018 года Toyota продала российским покупателям 19 051 автомобиль, что на 2,6% больше продаж за аналогичный период прошлого года. Другие японские бренды, составившие ТОП-5 на российском авторынке, также продемонстрировали в отчетный период рост продаж.

Так, Nissan , который обосновался на втором месте, реализовал за эти три месяца 16 885 машин, — это на 17% больше, чем годом ранее. На третьем месте в японском рейтинге находится Mitsubishi . В годовом сравнении продажи этой марки выросли на 124% и достигли в I квартале 2018 года отметки в 6967 проданных авто. За тот же период Mazda (4-е место) выросла в продажах на 25,3%, реализовав 6255 новых машин, а марка Datsun (5-я строчка рейтинга) прибавила всего 0,6% к прошлому году и реализовала 5134 машины.