На продажу выставили 150 заброшенных автомобилей одной модели 

В Нидерландах на продажу выставили 148 автомобилей одной модели — Citroen CX. Машины отличаются модификациями и техническим состоянием. Они стоят от 500 до 8000 евро. Их все можно посмотреть на сайте Van Soest Klassiekers.
В коллекции представлены самые разные версии модели CX, которую часто называют «последним настоящим „Ситроеном“. Среди них есть хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, „скорые помощи“ и даже специальный „заряженный“ вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.
Некоторые образцы находятся в хорошем техническом состоянии, а пробег других превышает 400 тысяч километров.
Самые интересные машины, брошенные владельцами
Citroen CX выпускался с 1974 по 1991 год. В 1975-м модель была выбрана европейским „Автомобилем года“. Всего компания продала около 1,2 миллиона экземпляров CX. Владельцами этой модели были Жак Ширак, Ерих Хонеккер, Грейс Келли, Мануэль Норьега, Аугусто Пиночет, Йохан Кройф и Карлос Сантана.
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