На продажу выставили 150 заброшенных автомобилей одной модели

В Нидерландах на продажу выставили 148 автомобилей одной модели — Citroen CX. Машины отличаются модификациями и техническим состоянием. Они стоят от 500 до 8000 евро. Их все можно посмотреть на сайте Van Soest Klassiekers.

В коллекции представлены самые разные версии модели CX, которую часто называют «последним настоящим „Ситроеном“. Среди них есть хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, „скорые помощи“ и даже специальный „заряженный“ вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.

Некоторые образцы находятся в хорошем техническом состоянии, а пробег других превышает 400 тысяч километров.

Самые интересные машины, брошенные владельцами

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