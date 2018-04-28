Экспедиционный «УАЗ Патриот»: цена и много фото

В линейке «Патриота» некоторое время назад присутствовала комплектация Expedition, а позже появился специальный пакет опций Off-Road. В связи с большим спросом на подготовленные внедорожники и сложности с легализацией самостоятельно установленного оборудования завод решил выпустить новый вариант экспедиционной машины.

В заводскую комплектацию включены передняя лебедка «Спрут 9000 Спорт», защита рулевых тяг и порогов, фаркоп, багажник на крыше с лестницей на пятой двери, а также блокировка заднего дифференциала и внедорожная резина BF Goodrich All-Terrain. Все оборудование сертифицировано для установки на « УАЗ Патриот», так что никаких придирок со стороны ГИБДД быть не может.

Из «комфортных» опций машине положены кондиционер, дополнительный отопитель салона и штатная навигация с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины. «Экспедиционник» отличает специальный шильдик на водительской двери и два абсолютно новых, эксклюзивных цвета — оранжевый и зеленый.

Новую комплектацию «УАЗа Патриот» оценили в 1 039 990 рублей. Дороже только спецсерия World of Tanks с кожаным салоном за 1 159 000 рублей.

Напомним, что недавно все основные комплектации «Патриота» подорожали на 20 тысяч рублей. Отныне модель стоит от 719 000 до 989 000 рублей. Прибавка для «Пикапа» оказалась более существенной, от 21 до 50 тысяч. Также для флагманской модели УАЗа разработан тюнинговый турбокит, с которым время разгона до сотни должно укладываться в десять секунд.