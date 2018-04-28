Шикарный Audi R8 предстал в необычной яркой раскраске 

Один из экземпляров Audi R8 предстал в необычном внешнем исполнении.
Творческие люди используют любые поверхности для воплощения собственных идей. Исключением не являются и кузова автомобилей. Существует множество примеров того, как внешне некоторые модели можно было рассматривать в качестве предмета искусства.
Однако одна из тюнинговых компаний решила создать представление о Audi R8 в новом направлении.
Появившееся изображение представляет собой с женскими портретами на фоне ночного неба. Причем, рисунок плавно переходит с боковых частей кузова на задний его участок, включая и бампер.
Специалисты ABT Sportsline уверяют, что рисунок поможет придать агрессивности внешнему виду автомобиля.
Его в окончательном варианте хотят показать на американском шоу дизайнеров, которое состоится в Лейк-Верте.
Остается добавить, что над визуальными экспериментами работают не только Audi и ее партнеры. Rolls-Royce и Alfa Romeo также были замечены к пристрастию к современному искусству.