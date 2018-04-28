Шикарный Audi R8 предстал в необычной яркой раскраске

Один из экземпляров Audi R8 предстал в необычном внешнем исполнении.

Творческие люди используют любые поверхности для воплощения собственных идей. Исключением не являются и кузова автомобилей. Существует множество примеров того, как внешне некоторые модели можно было рассматривать в качестве предмета искусства.

Однако одна из тюнинговых компаний решила создать представление о Audi R8 в новом направлении.

Появившееся изображение представляет собой с женскими портретами на фоне ночного неба. Причем, рисунок плавно переходит с боковых частей кузова на задний его участок, включая и бампер.

Специалисты ABT Sportsline уверяют, что рисунок поможет придать агрессивности внешнему виду автомобиля.

Его в окончательном варианте хотят показать на американском шоу дизайнеров, которое состоится в Лейк-Верте.