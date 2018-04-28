Тюнинг Форд Сиерра — полное обновление авто в три шага

Выполнять тюнинг Форд Сьерра, безусловно, нужно. Причем, как показывает практика, чем быстрее — тем лучше. Такая спешка связана с наличием некачественных заводских деталей, которые требуют замены в первую очередь. Так мы не только стабилизируем работу авто, но и сделаем машину гораздо современнее.

1 Тюнинг двигателя Сиерра седан

Первое, что приходит на ум, когда мы слышим о тюнинге старых американских авто — это улучшение силового агрегата. Такая закономерность имеет свои причины — каждый владелец автомобиля Форд рано или поздно был вынужден менять если не весь двигатель, то большую его часть точно. Не стала исключением и модель Сиерра. Первое такое авто вышло с конвейера завода Ford в далеком 1982 году, и если на то время ее запчасти считались качественными, то уже спустя несколько лет их приходилось менять.

А что уж говорить о современности. Ну, а так как главная деталь Sierra — это ее мотор, то и начинать тюнинг необходимо именно с него. Для спортивного варианта Ford Sierra нужно доработать головки цилиндров. Штатный карбюратор не сможет потянуть всю мощь тюнингованного авто, поэтому его понадобится заменить. Кроме того, необходимо поработать над клапанами впуска и выпуска, расширить их для свободного прохождения топливной массы. Одновременно с тюнингом двигателя седана стоит позаботиться о тормозной системе автомобиля.

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В штатной комплектации дисковыми тормозами снабжены только передние колеса. Чтобы улучшить систему, нужно установить задние диски и сделать их независимыми от переднего моста.

Если водитель не требует особых скоростных характеристик от своего Форд Сьерра, мотор авто можно предать иным изменениям. Самый дорогостоящий и эффективный вариант — это полная замена двигателя на агрегат от Форд Гранада или Скорпио. Эти модели нельзя назвать намного мощнее Sierra, однако при грамотном чип-тюнинге после замены мотора увеличение количества лошадиных сил на 25% последнему обеспечено.

Силовой агрегат от Форда Гранада

Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что тюнинг двигателя и других элементов Форд Сьерра своими руками — дело полезное и увлекательное. Здесь действительно есть на чем разогнаться, можно дать свободу своей фантазии.

2 Улучшение кузова универсала — новые фары

Модернизация внешнего вида Ford Sierra универсал напрашивается сама собой. Чего только стоят фары американского автомобиля… Производитель одним из первых рискнул установить оптику подобного типа. Впечатления покупателей были самыми разными. Одни утверждали, что хуже уже быть не может, другим такая новинка пришлась по душе. Как бы там ни было, сегодня такие фары уже «не прокатят», поэтому их стоит менять в первую очередь.

Модернизация внешнего вида Ford Sierra универсалПрежде, чем устанавливать новую оптику на Сьерра универсал, необходимо найти подходящие детали. Для этого прекрасно подойдут фары от Audi A3 и A4. Такая оптика отлично освещает дорогу, она достаточно качественна и долговечна. Кроме того, она обладает идентичной с Форд Сьерра проводкой. Помимо фар, нам понадобится:

клей;

двусторонний скотч;

изолента;

плоская отвертка;

неоновые лампы.

Вначале демонтируем старые фары универсала. Для этого с помощью плоской отвертки приподнимаем фиксаторы накладки и вытаскиваем сначала нижнюю ее часть, а потом и все остальное. Далее аккуратно демонтируем сами фары Форд. Если есть необходимость, обрезаем проводку штатной оптики. После этого тщательно чистим пространство за фарами и наносим небольшое количество клея. Пока он не подсох, берем новые фары, протягиваем их провода параллельно штатной проводке и крепим фары поверх клея.

Крепление новых фар на Форд СиерруКонечно, полностью зафиксировать оптику клей не сможет, поэтому берем двусторонний скотч и приклеиваем его в местах, где еще не закрепились новые фары. Как только новые детали зафиксированы, можно приступать к монтажу неоновых ламп. Для этого они просто приклеиваются с помощью двустороннего скотча в любом, понравившемся вам положении. В конце выполнения тюнинга подключаем протянутые нами ранее провода. Проверяем работу новых фар и, если все в порядке, монтируем защитную накладку.

3 Модернизация салона Сиерра хэтчбек

После того, как мы проделали титанический труд по улучшению деталей и кузова Форд Сиерра, стоит задуматься о повышении комфорта при эксплуатации. Для этого произведем некоторые изменения в салоне на примере Sierra хэтчбек. Для этого не нужно отгонять машину на СТО. Всю работу вполне под силу выполнить своими руками.

Изменения в салоне автомобиля Sierra хэтчбекИтак, Сьерра хэтчбек имеет вполне простой салон без каких-либо «наворотов». Первый его недостаток — это некачественная ткань на сиденьях. Ее стоит заменить, и для перетяжки салона лучше всего приобрести натуральную кожу или кожзаменитель. Эти материалы предадут машине блеска, но и стоят они соответственно. Еще один минус салона Ford Sierra — это наличие стороннего шума. Установив войлочную шумоизоляцию своими руками, мы сможем добиться оптимального звучания музыки в салоне хэтчбека и ликвидировать сторонние звуки с улицы.

Перетяжка салона натуральной кожейЕще одна деталь, требующая изменений — это штатное рулевое колесо Ford. Чтобы заменить его, можно пойти двумя путями. Первый — это покупка и установка универсальной накладки. Второй метод — это монтаж нового современного руля с различными лампами подсветки и регуляторами.