АвтоВАЗ приостанавливает производство 

С учетом выходных и праздничных дней заводы не будут работать с 29 апреля по 13 мая. Традиционно в период отпуска на предприятиях проведут модернизацию оборудования и сделают необходимый ремонт.
В пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что производитель подготовил достаточный запас автомобилей Lada, который обеспечит наличие всех моделей у дилеров.
Напомним, в апреле выпуск моделей семейства Lada Vesta был остановлен из-за нехватки топливных баков. Тогда сообщалось, что нижегородский поставщик «Автокомпонент» не выполнил контракт на поставку комплектующих. В связи с этим завод «Lada Ижевск» отменил рабочие смены в период с 17 апреля по 20 апреля и недособрал 285 автомобилей.