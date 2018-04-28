АвтоВАЗ приостанавливает производство

С учетом выходных и праздничных дней заводы не будут работать с 29 апреля по 13 мая. Традиционно в период отпуска на предприятиях проведут модернизацию оборудования и сделают необходимый ремонт.

В пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что производитель подготовил достаточный запас автомобилей Lada , который обеспечит наличие всех моделей у дилеров.