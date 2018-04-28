«АвтоВАЗ» остановит конвейер на 11 дней в мае

«АвтоВАЗ» остановит конвейер на 11 дней — с 3 по 14 мая — в связи с корпоративным отпуском. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск, сообщили на «АвтоВАЗе».

В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей, отметили в «АвтоВАЗе».

«В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей Lada, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки», — пояснили представители «АвтоВАЗа».