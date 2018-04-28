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Суперкар Pagani стал частью декора гостиной комнаты
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Суперкар Pagani стал частью декора гостиной комнаты 

Motor.ru 51 минуту назад
Фото: Motor.ru
Гонщик и коллекционер суперкаров Pagani Пабло Перес установил в центре гостиной своего дома вертикальную стойку, на которой закреплена карбоновая Zonda Revolucion. Фотография необычного арт-объекта размещена в Instagram-аккаунте pperezc.
По данным Drivetribe, инсталляция — это всего лишь углепластиковый полноразмерный макет суперкара, без каких-либо механических узлов и агрегатов. Однако в одном из комментариев к посту в Instagram указано, что раньше это была настоящая Pagani Zonda Revolucion.
Такая машина оснащалась шестилитровым атмосферным V12 AMG, отдача которого составляет 800 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» со временем переключения передач 20 миллисекунд. С нуля до «сотни» суперкар способен разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 километров в час. Цена Pagani Zonda Revolucion — 4,5 миллиона долларов (279,6 миллиона рублей).
Впрочем, размещать автомобили в жилых помещения, а также превращать их в элементы декора — обычная практика. Так, в феврале на продажу выставили дом в Гааге, на нижнем этаже которого, оборудованном под комнату отдыха, припаркован Porsche Cayenne. Похожую концепцию можно встретить и в Амстердаме: там машина припаркована практически на кухне.
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