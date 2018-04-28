Суперкар Pagani стал частью декора гостиной комнаты

Гонщик и коллекционер суперкаров Pagani Пабло Перес установил в центре гостиной своего дома вертикальную стойку, на которой закреплена карбоновая Zonda Revolucion. Фотография необычного арт-объекта размещена в Instagram-аккаунте pperezc.

По данным Drivetribe, инсталляция — это всего лишь углепластиковый полноразмерный макет суперкара, без каких-либо механических узлов и агрегатов. Однако в одном из комментариев к посту в Instagram указано, что раньше это была настоящая Pagani Zonda Revolucion.

Такая машина оснащалась шестилитровым атмосферным V12 AMG, отдача которого составляет 800 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» со временем переключения передач 20 миллисекунд. С нуля до «сотни» суперкар способен разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 километров в час. Цена Pagani Zonda Revolucion — 4,5 миллиона долларов (279,6 миллиона рублей).