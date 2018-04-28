Haval с начала года увеличил свои продажи на российском рынке на 40%

Haval с начала года увеличил свои продажи на российском рынке на 40% С января по март 2018 года включительно китайская марка Haval продала 469 новых машин, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». За тот же период прошлого года в России было продано 334 автомобиля Haval. Прирост показателей реализации составил, таким образом, 40,4%.

В отчетный квартал дилеры Haval продали в России 333 кроссовера Haval H6, который и стал бестселлером марки. Годом ранее в стране было реализовано 235 таких автомобилей, а рост продаж этой модели составил, таким образом, 41,7%. Еще больший успех продемонстрировала модель Haval H9. Продажи этого внедорожника выросли за I квартал на 111% и составили 76 ед. (годом ранее продано 36 ед.). Городской кроссовер Haval H2 разошелся на рынке РФ в количестве 60 ед. за период января-марта, — это на 22,4% больше, чем было продано годом ранее — 49 авто.

Добавим, что в марте нынешнего года россияне приобрели 169 автомобилей марки Haval. Это на 36,3% больше, чем было продано годом ранее — 124 ед.