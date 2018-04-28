Jaguar подтвердил выпуск нового «номерного» суперкара

Заводское ателье группы Jaguar Land Rover — SVO — анонсировало новый спецпроект под названием Project 9. В интервью изданию Top Gear глава подразделения Джон Эдвардс сообщил, что пока решение о том, каким будет этот автомобиль не принято.

В 2014 году SVO представило спидстер Project 7. Модель, построенная на базе родстера F-Type, получила новый кузов в духе ле-мановского D-Type и более мощный двигатель. В движения Project 7 приводила компрессорная «восьмерка» объемом пять литров и мощностью 575 лошадиных сил (680 Нм).

С нуля до 100 километров в час спорткар разгонялся за 3,9 секунды. Максимальную скорость ограничили электроникой на отметке 300 километров в час.

Следующей машиной серии Project стал суперседан XE SV Project 8, дебютировавший в Гудвуде летом прошлого года. Машина оснащена пятилитровым компрессорным двигателем V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. «Сотни» она может достигать за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 322 километра в час.

Тест-драйв: Jaguar F-Type SVR сражается против Chevrolet Corvette Z06 В апреле этого года подразделение SVO показало модернизированный вариант Project 8. Автомобиль, по словам представителей марки, стал лучше управляться и эффективнее замедляться.

В прошлом году «восьмой проект» стал самым быстрым седаном Нюрбургринга, проехав трассу за 7 минут 21,23 секунды. Производитель уверяет, что доработанный вариант сможет проехать трассу даже быстрее.

Jaguar намерен выпустить 300 экземпляров XE SV Project 8. Цена каждой машины составит 150 тысяч фунтов стерлингов (12,9 миллиона рублей).